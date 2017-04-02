Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN'da virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Karaman- Dereköy yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. 33 yaşındaki Mustafa Gül yönetimindeki 70 ED 972 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Gül yaralanırken, araçtan yaklaşık 15 metre uzağa savrulan arkadaşı 39 yaşındaki Cem Güley, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Gül, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi duyup, kaza yerine gelen Güley'in yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA