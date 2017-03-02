Otomobil sürücüsü kazada öldü

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde aşırı hız yüzünden virajda yoldan çıkıp karşı şeride geçerek TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü 30 yaşındaki Nural Yetim yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Muğla- Marmaris Karayolu'nun 23'üncü kilometresi Çetibeli Mevkii'nde meydana geldi. Marmaris ilçe merkezinden Muğla il merkezine giden Nural Yetim, aşırı hız sonucu yönetimindeki 48 AY 228 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Virajda yolda kontroldan çıkan otomobil, orta refüjdeki demir bariyerleri aşıp yolun karşısına geçerek, Marmaris yönüne giden İbrahim Dursun'un kullandığı 48 AK 983 plakalı TIR'la çarpıştı. Otomobilin 30 metre savrulduğu kazada, sürücü Yetim yaşamını yitirdi. Yetim'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. TIR şoförü Dursun ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA