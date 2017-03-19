Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 60 metre taklalar atarak savrulduktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Saltukova beldesinde meydana geldi. Bartın'dan Çaycuma'ya giden 26 yaşındaki Mehmet Danacı idaresindeki 67 YF 156 plakalı otomobil, sürücüsünün aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metre taklalar attıktan sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada, ters dönen otomobilde bulunan sürücü Mehmet Danacı ile yanındaki arkadaşı 25 yaşındaki Gül Kaya yaralandı.

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA ÖLDÜ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Gül Kaya yolda hayatını kaybederken, sürücü Danacı tedavi altına alındı. Gül Kaya'nın dün 22'nci doğum günü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA