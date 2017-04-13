Otomobil takla attı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak takla attı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Darıca Tuzla Caddesi İtfaiye kavşağında meydana geldi. Mevlüt Balcı yönetimindeki 81 DD 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak takla attı.Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobildeki Mevlüt Balcı ile yanındaki 16 yaşındaki Ozan Kiremitçioğlu yaralandı. 112 Acil ekibi tarafından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
DHA