Otomobil takla attı, hamile eşini sakinleştirdi

İZMİT'te, virajda kontrolden çıkıp savrulan otomobil takla attı. Sürücü, 2 aylık hamile eşini araçtan çıkararak sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Yasin Adalı yönetimindeki 35 AY 6573 plakalı otomobille viraja hızla girince, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç takla attı. Yasin Adalı araçtan çıkarak 2 aylık hamile olan eşi 27 yaşındaki Nurşen Adalı'yı araçtan çıkardı. Yasin Adalı, 112 Acil'i arayarak yardım isterken, eşini sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Nurşen Adalı'yı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA