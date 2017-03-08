Otomobil temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) KARABÜK'te, belediyeye ait temizlik kamyonuna arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Karabük yönüne giden Kemal Öztürk yönetimindeki 78 AC 461 plakalı otomobil, yolun sağ şeridinde temizlik çalışması yapan Karabük Belediyesi’ne ait Emrullah Ustaoğlu yönetimindeki 16 V 6538 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen otomobilde sürücü Öztürk ile yanında bulunan İnan Eren yaralandı. Ağır yaralı İnan Eren, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücü Öztürk ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA