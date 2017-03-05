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Sakarya Haberi: Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü

Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü
11:485 Mart 2017
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Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü
Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü

NİĞDE'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Kaza, bu sabah İlhanlı Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi tren yolu altgeçidinde meydana geldi. 26 yaşındaki Ahmet Emre Sakarya yönetimindeki 51 AU 870 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazayı görenlerin polise haber vermesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ahmet Emre Sakarya ve yanındaki 41 yaşındaki Murat Korkmaz'ın öldüğünü belirledi. Sakarya ve Korkmaz'ın cesetleri, Niğde Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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