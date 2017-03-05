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Gaziantep Haberi: Otomobilde bıçaklanarak öldürüldü

Otomobilde bıçaklanarak öldürüldü
14:015 Mart 2017
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Otomobilde bıçaklanarak öldürüldü
Otomobilde bıçaklanarak öldürüldü

GAZİANTEP'te, 28 yaşındaki Müslüm Budak, otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün gece Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Müslüm Budak, otomobilinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinde, elleri iple bağlanan Budak'ın ardından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Budak'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Budak'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Adli Tıp'tan alanıp toprağa verildi.
Jandarma, Budak'ı ellerine bağlayarak öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

DHA

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