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Şanlıurfa Haberi: Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (1)

Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (1)
22:4011 Şubat 2017
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Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (1)
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (1)

ŞANLIURFA'da cezaevinden çıktığı belirtilen bir kişi, eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin aldı. Polis ikna etmek için çalışma başlattı.
Direkli Mahallesi'nde akşam saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi ve çocuklarını otomobile bindirip kapıları kilitledi. Yanında silah bulunduğu belirtilen kişinin, ailesini öldürüceğini söylemesi üzerine çevredekiler polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, polisin ikna çabaları devam ediyor. 

DHA

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