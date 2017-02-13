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Şanlıurfa Haberi: Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (8)

Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (8)
01:4713 Şubat 2017
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Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (8)
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (8)

28 SAAT SONRA SON BULDU
Şanlıurfa’da önceki gece eşi ve 4 çocuğunu gasp ettiği otomobilde rehin alıp, çocuklarından ikisini gün içerisinde, ikisini de bu gece yarısından sonra serbest bırakan cezaevi firarisi Osman B.'ye polis ekipleri, içmesi için meyve suyu verdi. İçerisine uyku ilacı konan meyve suyunu içen Osman B. ve rehin aldığı eşi Gülşah B., bir süre sonra kendisinden geçti. Polis ekipleri, 28 saatlik eylemin ardından, saat 01.15 sıralarında Osman B. ve eşini araçtan çıkarıp hazır bekletilen zırhlı polis aracıyla hastaneye götürdü. 

DHA

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