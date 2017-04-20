Otomobilde esrar, Ecstacy ve hassas terazi bulundu

SAMSUN'da Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 25 yaşındaki Mert A. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışması ardından uyuşturucu sattığı tespit edilen Mert A.'yı Canik İlçesi Millet Caddesi üzerinde bir otomobilde yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 9 paket esrar, 2 Ecstacy hap ve 1 hassas terazi ele geçti. Şüphelinin Canik İlçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki evinde de arama yapan polis, 6 paket halinde 320 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlattığı bildirildi.

DHA