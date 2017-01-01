Otomobilde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ile 10 gram metamfetamin sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hatip Mahallesi üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, mermi ve 10 gram metamfetamin sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ç.T., M.Ç. ve A.K. gözaltına alındı.

DHA