Otomobilde uyuşturucu ve sikke ile yakalanan 4 kişiye gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK'ün Yenice İlçesi'nde jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde 1060 gram esrar ve 85 sikke ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe girişinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 1060 gram kubar esrar ile 85 sikke ele geçirildi. Otomobilde bulunan V.B., S.P., S.P. ve H.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA