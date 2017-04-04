Otomobili muayeneden geçmeyince müdür yardımcısını vurdu

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde, 38 yaşındaki Ö.A. araç muayenesi yüzünden tartıştığı Tüvtürk Araç Muayene İstasyon Müdür yardımcısı 29 yaşındaki Oğuzhan Karaca'yı pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Akçay Mahallesi'ndeki Tüvtürk'ün İskenderun araç muayene istasyonunda meydana geldi. Ö.A., araç muayenesi yaptırmak istediği 31 KKP 20 plakalı otomobilin iddiaya göre eksiklikleri olduğu gerekçesiyle işlemleri yapılmadı. Bunun üzerine Ö.A. ile müdür yardımcısı Oğuzhan Karaca arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.A, otomobilden getirdiği tüfekle Karaca'yı ayaklarından vurdu. İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülen müdür yardımcısı tedaviye alınırken Ö.A. gözaltına alındı.

DHA