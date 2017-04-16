Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adıyaman Haberi: Otomobilin çarptığı genç öldü

Otomobilin çarptığı genç öldü

08:3916 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Otomobilin çarptığı genç öldü
Otomobilin çarptığı genç öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)  ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Sedat Turgut hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Sait Özçelik yönetimindeki 02 BC 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Turgut'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Turgut, olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Turgut, acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Gencin cesedi otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar