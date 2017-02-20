Otomobilin çarptığı küçük kızın feryatları yürek dağladı

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Sevim Yenice, yaralandı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında acıdan feryat eden küçük Sevim'in çığlıkları, çevredeki vatandaşların yüreklerini parçaladı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, annesi Figen Yenice dışarda gezdiği sırada birden annesinin elini bırakıp yola fırlayan Sevim Yenice'ye, Mahmut Can Pazar'ın kullandığı 43 DU 046 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük Sevim, yaklaşık 3 metre uzağa savrulurken, kızını yerde hareketsiz şekilde gören anne Yenice ise sinir krizi geçirdi.

Mahalle sakinleri anne Yenice'si sakinleştirmeye çalışırken, bir yandan da 112 Acil'i arayıp ambulans istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında Sevim'in acıdan attığı çığlıklar, çevredeki vatandaşların yüreklerini parçaladı. Ambulans ise Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Yenice, buradaki müdahalenin ardından Mersin Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden minik Sevim'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil şoförü Pazar'ı ifadesi alınmak üzere karakola götüren polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA