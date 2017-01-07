Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Esma Çimen, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Esma Çimen, yolun karşısına geçmek istediği sırada 59 yaşındaki Recep Dur'un kullandığı 67 TT 978 plakalı otomobil çarptı. Çimen için sağlık görevlilerine haber verildi, bu sırada okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Esma Çimen, sedyeye yatmak istemedi. Korkarak ağlayan Çimen zor ikna edilerek sedyeye alındı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Esra Çimen'in vücudunda kırıklar olduğu belirlendi ve tedaviye alındı.

Otomobil sürücü Recep Dur, ifadesi alınmak üzere Gülüç Polis Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA