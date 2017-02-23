Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konya Haberi: Otomobilin çarptığı sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı sağlık görevlisi hayatını kaybetti
01:1123 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Otomobilin çarptığı sağlık görevlisi hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı sağlık görevlisi hayatını kaybetti

KONYA'nın Karapınar İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki Sümeyra Korkmaz, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Karapınar-Konya karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Görevini devralmak için ilçeye giden acil tıp teknikeri Sümeyra Korkmaz, otobüsten inip yolun karşısında bekleyen ambulansa geçmek istedi. Ancak bu sırada 23 yaşındaki Yasin Gümüş yönetimindeki 75 BB 870 plakalı otomobil, Korkmaz'a çarptı. Yaralanan Korkmaz'a ilk müdahaleyi ambulanstaki arkadaşları yaptı. Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Sümeyra Korkmaz'ın iki üniversite bitirdiği ve 6 ay önce göreve başladığı belirtilirken, kaza sonrası otomobil sürücüsü Yasin Gümüş gözaltına alındı.

 

 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar