Otomobiline tekme atanı bıçaklayarak öldürdü

ESKİŞEHİR'de 37 yaşındaki Tevabil Salihoğul, otomobiline tekme attığı için tartıştığı aynı yaştaki Tolga Toraman'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Tolga Toraman, barda alkol alırken arkadaşlarıyla tartıştı. Arkadaşları tarafından dışarı çıkartılan Tolga Toraman, iddiaya göre bu sırada yoldan geçen Tevabil Salihoğlu'nun otomobiline tekme attı. Araçtan inen Tevabil Salihoğlu ile Tolga Toraman arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tevabil Salihoğlu, yanındaki bıçağı çıkarıp Tolga Toraman'ın çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, otomobiline binip kaçtı. Yoldan geçen bir taksiye binerek Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne giden Toraman, acil serviste doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Tevabil Salihoğlu'nu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Tevabil Salihoğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

DHA