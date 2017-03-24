Otomobilinin çalındığını polisten öğrendi

ADANA'da çaldıkları otomobille polisten kaçmaya çalışan hırsızlar kaza yaptı. Hırsızlar kaçarken, otomobilin sahibi Durmuş Ali Bayram aracının çalındığını polisten öğrendi.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 01 GH 629 plakalı otomobildekiler, gaza basıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı. Hasar g ören otomobili terk eden 4 kişi kaçarak izlerini kaybettirdi.

Otomobilin çalıntı olabileceğinden şüphelenen polis, aracın plaka sorgulamasında herhangi bir hırsızlık kaydına rastlamadı. Bunun üzerine plakadan aracın ruhsat sahibinin Durmuş Ali Bayram olduğunu belirleyen polis, telefonla ulaştığı Bayram'a aracının çalınıp çalınmadığını sordu.

EVİN ÖNÜNDE OTOMOBİLİNİ GÖREMEDİ

Merkez Seyhan İlçesi Barış Mahallesi'nde oturan Durmuş Ali Bayram, evin önüne çıkıp baktığında otomobilini akşam park ettiği yerde göremedi. Otomobilinin çalındığını polisin kendisini telefonla araması sonucu öğrenen Bayram, olay yerine geldiğinde hasar gören otomobiliyle karşılaştı.

Polisin parmak izi incelemesinden sonra otomobilini teslim alan Bayram, araçta büyük maddi hasarın olduğunu söyledi.

Polis, kaçan hırsızları arıyor.

DHA