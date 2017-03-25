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Zonguldak Haberi: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
22:2125 Mart 2017
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Seçkin Kırtay yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Ömerli Mahallesi Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana geldi. Kent merkezine giden Yaşar Çelik yönetimindeki 67 DR 492 plakalı otomobil ile Seçkin Kırtay yönetimindeki 67 TP 299 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kırtay yaralandı. Seçkin Kırtay, olay yerine sekv edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Otomobil sürücüsü Çelik, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

DHA

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