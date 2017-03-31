Otomobille çevik kuvvet minibüsü çarpıştı: 7'si polis 9 yaralı (2)

YARALI POLİSLERE VALİ'DEN ZİYARET

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, otomobil ile çevik kuvvet minibüsünün çarpıştığı, 7'si polis 9 kişinin yaralandığı kazayı haber alınca hastaneye gitti. Servergazi Devlet Hastanesi'nde yaralı polisleri ziyaret eden Vali Altıparmak, son durumları hakkında bilgi aldı, 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Ardından hastaneden ayrıldı.

Bir süre sonra, otomobil ve minibüs sürücülerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumu ağır olan çevik kuvvet polisi 25 yaşındaki Ramazan Akçadağ'ın tedavisinin ise Servergazi Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ait resmi plakalı otomobili kullanan sürücü Reyhan Erşan gözaltına alındı.

DHA