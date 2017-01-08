Otomotiv endüstrisi 11 yıldır ihracat şampiyonu

OTOMOTİV endüstrisi, geçen yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 24 milyar dolar ihracatla üst üste 11'inci kez Türkiye ekonomisinin lider sektörü oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörünün 2016 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 13 artışla 23.9 milyar dolar olurken, toplam ihracattan aldığı pay yüzde 17’ye ulaştı.

İhracatın lokomotif sektörü olmayı 2006 yılından bu yana aralıksız sürdüren Türkiye otomotiv endüstrisi, geçen sene gerçekleştirdiği 23.9 milyar dolar ihracat ile üst üste 11’inci kez şampiyonluğa ulaştı. OİB verilerine göre otomotiv sektörünün geçen yıl ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 13 artışla 23.9 milyar dolar oldu. Sektör böylece 2008 yılının ardından tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Otomotivin toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 17 oldu. Aralık ayında endüstrinin ihracatı ise yüzde 27 artışla 2.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aylık performansta binek otomobiller grubunun yüzde 76 artışla 1.1 milyar dolar ihracat yapması etkili oldu.

Otomotiv sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya’ya geçen yıl yüzde 20 artışla yaklaşık 4 milyar dolar ihracat yapıldı. Geçen yıl İtalya’ya yüzde 49, Fransa’ya yüzde 19, İspanya’ya yüzde 21 ihracat artışı olurken, Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 15, ABD’ye yüzde 10 ve Rusya’ya yüzde 16 geriledi.

BİNEK OTOMOBİLLERDE ARTIŞ YÜZDE 76 OLDU

OİB aralık ayı verilerine göre mal gruplarında binek otomobiller ihracatı yüzde 76 artarak 1 milyar 88 milyon dolara ulaştı. Yan sanayi ihracatı yüzde 5 artışla 730 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 azalarak 378 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 18 artarak 129 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA’YA İHRACAT YÜZDE 29 ARTTI

OİB verilerine göre aralık ayında en büyük ilk üç pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 29 artışla 335 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 75 artışla 312 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 19 artarak 265 milyon dolar oldu. İlk üç pazardaki olumlu performansta binek otomobiller ihracatının artması etkili oldu. Buna göre binek otomobillerde Almanya’ya ihracat yüzde 162, İtalya’ya yüzde 116 ve Fransa’ya yüzde 32 arttı. Aralık ayında yine önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 48, Slovenya’ya yüzde 47, Hollanda’ya yüzde 48, Polonya’ya yüzde 53, İran’a yüzde 118 artış olurken, ABD’ye yüzde 20, İsrail’e yüzde 19, Fas’a yüzde 16 düşüş oldu. İspanya’ya yönelik artışta da binek otomobiller ihracatındaki yüzde 117 artış etkili oldu. ABD’ye olan düşüşte ise binek otomobiller ihracatının yüzde 100 azalması etkili oldu.

Otomotiv sektörünün geçen yıl en büyük ihracat pazarı ise Almanya olurken, bu ülkeye yüzde 20 artışla yaklaşık 4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçen yıl İtalya’ya yüzde 49, Fransa’ya yüzde 19, İspanya’ya yüzde 21 ve Slovenya’ya yüzde 18 ihracat artışı kaydedildi. Buna karşılık Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 15, ABD’ye yüzde 10, Rusya Federasyonu’na ise yüzde 16 geriledi.

AB GEÇEN YILKİ İHRACATTAN YAKLAŞIK YÜZDE 80 PAY ALDI

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında en büyük pazarı olan AB’ye ihracat aralık ayında yüzde 32 artışla 1 milyar 812 milyon dolar oldu. Aralık ayında AB ülkeleri otomotiv ihracatından yüzde 77 pay aldı. AB ülkelerine 2016 yılında yapılan otomotiv ihracatı ise toplamda 18 milyar 797 milyon dolara ulaşırken, AB’nin toplam otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 79 oldu. Geçen yılın son ayında alternatif pazarlardan Orta Doğu ve Afrika Ülkelerine yüzde 11, Eski Doğu Bloğu Ülkeleri’ne de yüzde 53 ihracat artışı yaşandı.

HEDEF 25 MİLYAR DOLAR

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, aralık ayında otomotiv sektörünün son sekiz yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Orhan Sabuncu, "Binek otomobiller grubunun yüzde 76 artışla 1.1 milyar dolar ihracat yapması, otomotiv sektörümüzün aralık ayındaki performansında temel belirleyici oldu" dedi. Sektör olarak geçen yıl hedefledikleri 23 milyar dolar ihracat rakamını aştıklarının altını çizen Orhan Sabuncu, "Bu yıl 25 milyar dolar ihracata imza atmayı planlıyoruz" diye konuştu.

DHA