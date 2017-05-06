Otostop yapan kadınlara idari işlem yapıldı

SAMSUN'da otostop yaparak anlaştıkları araç sürücüleriyle 30 lira karşılığından cinsel ilişkiye girdikleri iddia edilen 51 yaşındaki N.G. ile akrabası 22 yaşındaki S.G. şikayet üzerine gözaltına alındı. Haklarında idari işlem yapılan iki kadın şüpheli serbest bırakıldı.

Olay bugün Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis tarafından haklarında daha öncede işlem yapılan N.G. ve S.G. karayolu üzerine çıkarak fuhuş yapmak amacıyla yoldan geçen araçlara otostop yaptı. Durdurdukları ve 30 lira karşılığında anlaştıkları araç sürücüleri cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen iki kadın, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, iki şüpheliyi alıp Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

Şüpheli kadınlar hakkında 'genel trafiği tehlikeye düşürmek' ve Samsun Valiliğinin 'İl sınırları içinde maddi kazanç elde etmek amacıyla fuhuş yapmayı alışkanlık haline getiren kişilere engel olunması kararı' gereğince haklarında idari işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. İki şüpheliye daha sonra Valilik tarafından para cezası yazılacağı bildirildi.

DHA