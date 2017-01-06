Otoyol şantiyesinde terör operasyonu: 3 işçi gözaltına alındı

YAPIMI eden Gebze – Orhangazi- İzmir Otoyolu şantiyesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 işçi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan işçilerin sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları istihbaratı üzerine yol inşaatında çalışan işçiler hakkında soruşturma başlatıldı. Orhangazi’nin Gedelek Mahallesi ve Gemlik’in Kurtul Tüneli altındaki şantiyelerde dün sabah bomba uzmanı köpekler ile arama yapıldı. Operasyon sonucu 3 işçi gözaltına alındı.

Gemlik Jandarma Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda, gözaltına alınan 20-22 yaşlarındaki M.K., O.K. ve S.A. Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülerek soruşturmaya başlandı.



DHA