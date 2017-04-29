Otoyolda yayaya çarpan sürücü, 500 metre ileride durdu

ADANA'da otoyolun karşı tarafına geçmeye çalışan 38 yaşındaki Bünyamin Nergiz ezilerek öldü.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun (TAG) 15'inci kilometresinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Adana'dan Mersin yönüne giden 31 yaşındaki Hasan Met yönetimindeki 34 YP 883 plakalı otomobil, karşı yöne geçmeye çalışan Bünyamin Nergiz'e çarptı. Otomobilin altına düşen Nergiz, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra ezilerek öldü. Kazayı, yoldan geçen bir başka aracın sürücüsü fark edip, Mete'yi uyararak olay yerinden 500 metre ileride durmasını sağladı. Kazanın olruğu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Nergiz'in öldüğü anlaşıldı. Şoka giren otomobil sürücüsü Hasan Mete, polis ekiplerine 'Önüme bir şey çıktı, ama ne olduğunu fark etmedim. Köpek sandım, ilerlerken başka bir sürücü uyardı. Alkollü değilim, kaçmadım' diye açıklama yaptı.

Bünyamin Nergiz'e çarparak ölümüne neden olan Hasan Mete, gözaltına alındı. Geriye, elinde parçalanan poşetten saçılan diploma ve not kağıtları kalan Nergiz'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA