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Sakarya Haberi: Otoyolu ulaşıma kapatan intihar girişimi

Otoyolu ulaşıma kapatan intihar girişimi
21:2325 Mart 2017
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Otoyolu ulaşıma kapatan intihar girişimi
Otoyolu ulaşıma kapatan intihar girişimi

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, TEM Otoyolu üzerindeki köprüye çıkıp intihara kalkışan 30 yaşındaki Süleyman K., polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Olay nedeniyle otoyol, yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde, TEM Otoyolu üzerindeki Vakıf Köprüsü'nde korkulukların gerisine geçen Süleyman K.'yı gören sürücüler, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı. Köprünün korkuluklarının önündeki tel örgüler kesilerek Süleyman K.'ya ulaşıldı. Süleyman K. ikna edilerek köprüye alınırken, 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. TEM Otoyolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

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