Oturdukları evin sahibini öldürüp, parasını çaldılar

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, evini kiraya verdiği Suriyeli 2 kişi tarafından sırtından bıçaklanan 83 yaşındaki Cuma Temel, yaşamını yitirdi. Yaşlı adamı öldürdükten sonra verdikleri 400 liralık kira parasını alıp kaçan Suriyelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri aranıyor.

Olay, dün gece ilçenin Çat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu 23 yaşındaki Ahmet Batir ile 18 yaşındaki Abdullah Cerrah, oturdukları dairenin sahibi Cuma Temel’in evine gidip 400 liralık kirayı verdi. Suriyeliler, daha sonra yaşlı adamı sırtından bıçakladıktan sonra verdikleri parayı alıp kaçtı. Temel, kanlar içerisinde yere yığılırken, Suriyelilerin telaşla kaçtığını görenler polise haber verdi. İhbarla eve gelen polisler açık kapının ardından Cuma Temel'in cesediyle karşılaştı. Polisler, yaptıkları çalışmada Suriyelilerden Ahmet Batir'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Batir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Cuma Temel'in cesedi ise, yapılan otopsi sonrası Tuğsuzlar Camisi'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili aranan Abdullah Cerrah'ın yakalaması için de çalışma başlatıldı.