Oy pusulasının ını çeken seçmenler hakkında işlem

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde kullandığı oy pusulasının cep telefonuyla ını çekerken sandık başkanınca tesbit edilen 2 seçmen hakkında, Seçim Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Manavgat Sarılar Mahallesi'ndeki Zeki Vargün İlkokulu'na oy kullanmak için gelen Ü.K., 1289 nolu sandık görevlilerinden zarfını ve oy pusulasını alarak kabine girdi. Kabindeki davranışlarından şüphelenen sandık başkanı, Ü.K.'yi cep telefonuyla oy pusulasının ını çekerken yakaladı. Haber verilmesi üzerine sınıfa gelen jandarma Ü.K.'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Ü.K. hakkında 298 sayılı Seçim Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Sarılar Mahallesi Ahmet Ozan Şarlak Ortaokulu'ndaki 1314 nolu sandıkta oy kullanırken pusulanın ını çektiği tespit edilen H.B. hakkında da Seçim Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı belirtildi.

DHA