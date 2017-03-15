Oyuncu Engin Öztürk'ün abla acısı

– OYUNCU Engin Öztürk, dün Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren avukat ablası 43 yaşındaki Berrin Öztürk'ün Eskişehir'deki cenaze törenine katıldı. Gözyaşı döken Engin Öztürk'ü arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

Bekar olan avukat Berrin Öztürk dün Antalya Adliyesi'ndeki bir duruşmada rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Berrin Öztürk hastaneye götürülürken yolda kurtarılamadı. Avukat Berrin Öztürk'ün cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindide düzenlenen cenaze törenine Berrin Öztürk'ü babası Erdoğan Öztürk, annesi Nermin Öztürk, oyuncu kardeşi Engin Öztürk, yakınları, Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztürk, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Engin Öztürk'ün oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli ve İdil Fırat, Eskişehirsporlu futbolcu Erkan Zengin, Berrin Öztürk'ün avukat arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazı sonrasında avukat Berrin Öztürk ile vefat eden emekli öğretmen Mehmet Salih Sönmezışık'ın cenaze namazları ayrı kılındı. Çok üzgün olduğu görülen Engin Öztürk, diğer yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken Engin Öztürk'ü arkadaşları teskin etmeye çalıştı.Berrin Öztürk'ün cenazesi, götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

DHA