(ÖZEL HABER) Araç kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı

FATİH'te dün gece bir sitenin otoparkına giren yüzleri maskeli üç kişi bir otomobili kundakladı. Olay sonrası yanan araç kullanılmaz hale gelirken kundaklama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Fatih İlçesi Mevlanakapı Mahallesi Lalezar Cami Sokak'taki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Yüzleri maskeli üç kişi bir sitenin içeresideki otoparka gelerek park halindeki 34 ZF 2607 plakalı otomobilin camlarını kırdı ardından üzerine yanıcı madde döktü. Daha sonra aracı ateşe veren ve kimliği henüz öğrenilemeyen şahıslar kaçarak otoparktan ayrıldı. Aracın yandığını gören vatandaşların itfaiye ve polis ekiplerine haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

POLİS KAÇAN ÜÇ KİŞİYİ ARIYOR

Bu arada Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise olay yerine gelerek site içerisinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kamera kayıtlarından olaya karışan yüzleri maskeli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

DHA