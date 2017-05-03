Özel harekat polisinin organları 7 kişiye umut oldu

SAMSUN'da geçirdiği trafik kazası sonrası dün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen özel harekat polisi Emre Bağcı'nın (27) bağışlanan kalp, karaciğer, akciğer, iki böbreği ve korneaları nakil bekleyen 7 hastaye nakledilmek üzere alındı. Bağcı'nın hayatta iken organlarını bağışlama kararı alıp, organ bağışı gönüllüsü olduğu belirtildi.

Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi'nde geçen 25 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında Şebnem V. yönetimindeki 06 FF 7855 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da özel harekat polisi Emre Bağcı yönetimindeki 55 EB 017 plakalı motosiklete çarptı. Motosikleti altına alan otomobil, ardından kaldırımda yürüyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Ozan Utku Taşkın'a çarpıp, kafeteryaya daldı. Kazada, Ozan Utku Taşkın öldü, polis memuru Emre Bağcı ile kafeteryada oturan Mehmet Emre Kefelioğlu, sürücü Şebnem V. ve yanındaki çocukları T.U.V. ve T.U.V. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Emre Kefelioğlu ile sürücü Şebnem V. ve çocukları taburcu oldu.

Kazada, beyin kanaması geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan özel harekat polisi Emre Bağcı'nın ise dün tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörlüğü ekibinin görüştüğü Bağcı'nın babası Ahmet Bağcı ve annesi Gülsefa Bağcı organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine zamana karşı bir yarış başladı. Organ nakli olacak hastaların belirlenmesinin ardından organ çıkarım ameliyatına katılmak üzere cerrah ekipleri Samsun'a geldi. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabaha karşı başlayan ameliyatla Bağcı'nın kalbi, akciğeri, iki böbreği, karaciğeri, korneaları alındı. Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla, kalp ve akciğer İstanbul'a, karaciğer ise Bursa'ya gönderildi. İki böbrek ve iki korneanın ise aynı hastanede hastalara nakledileceği belirtildi.

'ORGAN BAĞIŞI KARTI AİLENİN KARARINDA ETKİLİ OLDU'

Öte yandan özel harekat polisi Emre Bağcı'nın yaşarken organ bağışında bulunmaya karar verdiği ve organ bağışı gönüllüsü olduğu ortaya çıktı. Ailesinin organlarını bağışlama kararı almasında Bağcı'nın üzerinden çıkan organ bağışı kartının etkili olduğu ifade edildi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, 'Elim bir trafik kazası sonucu OMÜ Yoğun bakım Servisi'nde tedavi gören Emre kardeşimizin tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. 4 ayrı hastaneden 4 ayrı ekip organların çıkarımını gerçekleştirdi. Anne ve babaya, tüm aileye, emniyet camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Toplamda 7 kişiye yeni bir yaşam şansı vermiş oldular. Bu insanlarımızın bir kısmı acil bekleme sırasındaydılar. Bu şu demek çok kısa bir süre içinde ölebileceklerdi o kardeşlerimiz' dedi.

'VASİYET KABUL ETTİLER'

OMÜ Organ Nakil Koordinatörü hemşire Birgül Tan, 'Kendisi yaşarken organ bağışı gönüllüsü olduğu için ailesinin kararını kolaylaştıran bir süreç oldu. çünkü yaşarken tüm organlarını bağışlamış. üzerinde bağış kartı vardı. Tabi bu anlamda aile karar verme açısından bunu vasiyet gibi kabul ediyor. Aile onun vasiyetidir deyip tüm organlarının bağışlanmasına karar verdi' diye konuştu.

DHA