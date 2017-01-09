Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Özel Harekat polisleri Valilik önünde nöbet tutuyor

Özel Harekat polisleri Valilik önünde nöbet tutuyor
14:019 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Özel Harekat polisleri Valilik önünde nöbet tutuyor
Özel Harekat polisleri Valilik önünde nöbet tutuyor

SON dönemde artan terör saldırıları üzerine Bolu'da güvenlik tedbirleri artırıldı. Polis Özel Harekat ekipleri Valilik önünde nöbet tutmaya başladı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde yaşanan terör saldırıları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında yapılan asayiş uygulamaları sıklaştırıldı. Kontrol noktalarında durdurulan araçlar tek tek aranırken, şüpheli görünen kişilerin de üzerleri aranıp kimlikleri kontrol ediliyor. İstanbul'dan gelen Polis Özel Harekat ekipleri de zaman zaman asayiş uygulamalarına katılarak görev alıyor. Özel Harekat ekipleri, kentte bulunan kritik kamu binalarının güvenliği için de görev yapıyor. Özel Harekat polisleri, insanların yoğun olarak kullandığı Kent Meydanı'nda yer alan Bolu Valiliği binası önünde bu sabahtan itibaren nöbet tutmaya başladı. Valilik girişinde ve çevresinde uzun namlulu silahlarla nöbet tutan polisler, ilgi çekti.

 

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar