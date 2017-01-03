(ÖZEL) Kaza yapan taksici'nin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi

BEYOĞLU'nda seyir halindeyken önündeki taksiye arkadan çarpan taksinin sürücüsü kaza sonrası araç içinde hareketsiz kaldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri taksicinin uyuşturucu madde kullandığını tespit etti.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre M. A. adlı taksi sürücüsü, seyir halindeyken aracıyla önündeki başka taksiye arkadan çarptı. Çarpan taksinin içindeki sürücünün kaza sonrası araç içinde hareketsiz kaldığını gören diğer taksi şoförü Ümit Tanay, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale ve gerekli testleri yapılan M. A.'nın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Sağlık görevlisinin M. A.'ya "Tansiyonun normal, şekerin normal gözlerini açamıyorsun taksi kullanıyorsun" dediği görüldü.

Ümit Tanay "Trafikte seyir halindeydik bana bayağı sür'atli vurdu önümde1-2 metre boşluk olduğu için kurtardım, yoksa çok sert vurdu. İçeride kilitlenmiş vaziyetteydi, hareket etmiyordu. Gözleri kaymıştı, ellerini zorla açtık, o sırada saldırmaya geçti ama tuttuk kendisini. Kriz değil uyuşturucu madde almış" dedi. Uyuşturucu madde kullandığı belirtilen M. A. "Tansiyonum düştü, birden gözüm karardı, çarptım" diye konuştu.

Olay, polis ve sağlık ekiplerinin tuttuğu rapora madde kullanımı olarak geçirildi. M. A. gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

DHA