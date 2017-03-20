Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı: Halisdemir yerde yatıyordu, örtüyü kaldırıp alnından öptüm (1)

ÖZEL Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın 3 gün önce verdiği ifade ortaya çıktı. Şehit Halisdemir'in cenazesini gördüğünü ve Halisdemir'i alnından öptüğünü söyleyen Aksakallı, "Ömer Halisdemir'le 8 kez görüştüm, Terzi'yi öldürmesini istedim. Sabah komutanlığa gittiğimde şehit Ömer Halisdemir yerde yatıyordu üzerinde bir örtü vardı. Örtüyü kaldırıp alnından öptüm" dedi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, darbeye katılanların oranının yüzde 5 olduğunu belirten Zekai Aksakallı, "Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan darbe girişimine katılanların oranı yüzde 5,4’tür" derken, Semih Terzi'nin, babasının hastalığı için izin istediğini de söyledi.

"YAŞAR GÜLER TOPLANTIYI TERK EDİNCE BİR SORUN OLDUĞUNU ANLADIM"

Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı, mahkemeye sunduğu ifadesinde, ayrıca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "TSK'da kriz ve olağanüstü durumlarda personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Bu emir 15 Temmuz'da verilseydi darbe girişimi ortaya çıkardı. Genelkurmay 2'nci Başkanı Yaşar Güler toplantıyı terk edince bir sorun olduğunu anladım" dedi.

DHA