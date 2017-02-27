Özel öğrencilerin ürünlerine talep, il dışına taştı

MANİSA'daki Yunusemre Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde 2013'te beri anaokullarına ve özel spor merkezlerine galoş üretimi yapan zihinsel engelli öğrencilerin ürünleri, artık İstanbul'da da kullanılacak. İstanbul'daki bir özel medikal firmasının talebi üzerine özel öğrenciler, 3 bin galoş siparişini yetiştirmek için çalışmaya başladı.

Yunusemre Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nin zihinsel engelli 45 öğrenci, 2013'ten beri, Yunusemre ile Şehzadeler ilçelerindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokulları ile özel spor merkezlerine galoş üretimi yapıyor. Merkez, pazarını genişletti. İl dışından, İstanbul'daki bir özel sağlık firmasının talebi üzerine özel öğrenciler, 3 bin galoş siparişi yetiştirmek için kolları sıvadı.

Yunusemre Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Murat Ceylan, ilk defa il dışından sipariş aldıklarını ve bu siparişin galoş üretimi yapan zihinsel engelli öğrencileri çok mutlu ettiğini dile getirdi. Ceylan, "Çocuklarımızın emekleri Manisa dışına taşmaya başladı. Okulumuzda çocuklarımızın yaptığı galoşlar, Türkiye genelinde kendinden söz ettirmeye başladı. İstanbul'dan özel bir sağlık firmadan galoş siparişi alarak ilk parti galoşlar gönderildi. Daha öncesinden de Erzincan'dan da bir firmadan galoş siparişi gelmişti. Ancak sipariş büyük olunduğu ve çocuklarımızı bu büyük siparişle sıkmamak için karşılayamayacağımızı ifade ettik. Ancak küçük gelecek olan talepleri karşılayacağız" diye konuştu.

Yıllık 60 bin ile 100 bin arasında galoş üretimi yaptıklarını dile getiren Ceylan, "Yıllık olarak yaklaşık 100 galoş üretimi yapabiliyoruz. Ancak bazı yıllarda çocuklarımızı fazla sıkmamak ve farklı el sanatları becerilerinin gelişmesi amacıyla 60 bine kadar bu sayı inebiliyor. Galoştan yıllık ortalama 10 bin TL arasında gelir elde ediyoruz. Bizim okulumuz Türkiye'de Özel İş Uygulama Merkezleri'nde döner sermayesi olan okullar arasında üçüncü sırada yer alıyor. Okulumuzda üretilen galoşlar ile belediyelerimize ürettiğimiz çiçeklerden elde ettiğimiz gelirin, gider kısmını çıkardıktan sonra hepsini çocuklarımıza paylaştırıyoruz. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz döner sermayeden paylarını almıyorlar ve okul aile birliğine veriyorlar" diye konuştu.

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde 10-19 yaş arasında 110 zihinsel engelli öğrencilerin bulunduğunu ifade eden Ceylan, öğrencilere fırsat tanındığı taktirde sağlıklı insanlar gibi çeşitli işleri yapabileceğini ifade etti. Merkez Müdürü Ceylan, İstanbul'daki özel bir medikal firmasından gelen 3 bin adet siparişi bir aylık zaman içerisinde karşılayacaklarını ve firmalardan siparişler beklediklerini dile getirdi.

DHA