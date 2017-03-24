(ÖZEL) Oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline TOMA çarptı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)D-100 karayolu Okmeydanı sapağında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline çarptı. Kazada yaralanan olmazken Şoray Uzun, "TOMA bana çarptı. Bir şey yok. Canımız sağ olsun" dedi.

Kaza, D-100 karayolu Okmeydanı sapağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) Okmeydanı sapağında ünlü oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline sol yandan çarptı. Kazada otomobili hasar gören Şoray Uzun, "TOMA bana çarptı. Bir şey yok. Canımız sağ olsun. Arkadaşlarla tanışma nasipmiş." dedi.

Olay yerine gelen trafik polisleri, TOMA'yı kullanan polis ve Şoray Uzun'a alkol metre üfleterek alkol kontrolü yaptı.

DHA