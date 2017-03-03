Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Özel sektörün Vergi Şampiyonu Akbank

Özel sektörün Vergi Şampiyonu Akbank
15:513 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Özel sektörün Vergi Şampiyonu Akbank
Özel sektörün Vergi Şampiyonu Akbank

Akbank 2016 Yılında Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi’nde Özel Sektör Vergi Şampiyonu Oldu.
Kurulduğu günden beri Türkiye’nin büyümesini destekleyen Akbank, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 738 milyon lira ile Türkiye’nin en çok vergi veren özel sektör kuruluşu oldu.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, Akbank’ın bu başarısından ötürü bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’e bir plaket verdi.
Akbank’ın Türkiye ekonomisine tüm gücüyle destek sağladığının altını çizen Suzan Sabancı Dinçer, “Biz Türkiye'nin bankasıyız; önceliğimiz her zaman Türkiye oldu. Yenilikçi ve özverili çalışmalarımızla, yurt içinde ve uluslararası düzeyde yarattığımız tüm kaynakları, Türk ekonomisinin güçlenmesi için kullandık. Verdiğimiz krediler, yarattığımız istihdam, desteklediğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle bütün enerjimizi her zaman ülkemizin geleceğine adadık” dedi.
Vergi vermenin bir vatan görevi olduğunu belirten Suzan Sabancı Dinçer, “Vergi mükellefi olarak bütün yükümlülük ve sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getiriyor, ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bu nedenle bizim için, bütün Akbanklılar için, özel sektörde en yüksek vergiyi veren kuruluş olmak çok önemli bir başarıdır. Bu başarımız ile hepimiz gurur duyuyoruz” diye ekledi. (lı)

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar