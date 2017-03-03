Özel sektörün Vergi Şampiyonu Akbank

Akbank 2016 Yılında Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi’nde Özel Sektör Vergi Şampiyonu Oldu.

Kurulduğu günden beri Türkiye’nin büyümesini destekleyen Akbank, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 738 milyon lira ile Türkiye’nin en çok vergi veren özel sektör kuruluşu oldu.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, Akbank’ın bu başarısından ötürü bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’e bir plaket verdi.

Akbank’ın Türkiye ekonomisine tüm gücüyle destek sağladığının altını çizen Suzan Sabancı Dinçer, “Biz Türkiye'nin bankasıyız; önceliğimiz her zaman Türkiye oldu. Yenilikçi ve özverili çalışmalarımızla, yurt içinde ve uluslararası düzeyde yarattığımız tüm kaynakları, Türk ekonomisinin güçlenmesi için kullandık. Verdiğimiz krediler, yarattığımız istihdam, desteklediğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle bütün enerjimizi her zaman ülkemizin geleceğine adadık” dedi.

Vergi vermenin bir vatan görevi olduğunu belirten Suzan Sabancı Dinçer, “Vergi mükellefi olarak bütün yükümlülük ve sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getiriyor, ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bu nedenle bizim için, bütün Akbanklılar için, özel sektörde en yüksek vergiyi veren kuruluş olmak çok önemli bir başarıdır. Bu başarımız ile hepimiz gurur duyuyoruz” diye ekledi. (lı)