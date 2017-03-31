Özge 14 beyin ameliyatı oldu, azmiyle yaşama tutundu

TRAFİK kazasında yaralanıp 17 gün yoğun bakımda kalan ve 14 beyin ameliyatı geçiren 25 yaşındaki Özge Karakuş, azmiyle yaşama tutundu; üniversiteyi bitirip Muğla'da Aktif Beyin Dikkat ve Algılama Merkezi açtı.

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olan Muğlalı 25 yaşındaki Özge Karakuş, İstanbul'da 23 Mart 2014 tarihinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Özge Karakuş, yoğun bakım servisinde 17 gün tedavi gördü. 4 ay boyunca hastanede tedavisi süren Özge Karakuş'un en büyük destekçisi ailesi oldu. 14 beyin ameliyatı geçiren Karakuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrenimini tamamladı.

İstanbul'da kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisi olan 'neurofeedback' eğitimi alan Özge Karakuş, Muğla'nın merkez Menteşe İlçesi'nde, Aktif Beyin Dikkat ve Algılama Merkezi açtı.

BAŞARININ MUTLULUĞU

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş'un kızı Özge Karakuş, azmiyle tutunduğu hayatından çok memnun. Özge Karakuş, geçirdiği o zor günleri de şöyle anlattı:

"Psikoloji okurken trafik kazası geçirdim. Kazada başımı asfalta çarptığım için beyin kanaması teşhisi konulup, tedaviye alındım. Tedavi sürecimde beyin psikolojisine ilgi duydum. Taburcu edildikten sonra yarım kalan okulumu başarıyla bitirerek mezun oldum. Kaza sonucu oluşan psikolojik ve fizyolojik bir takım sorunlarım için 'neurofeedback' eğitimi alarak Muğla'ya memleketime döndüm. Yıllardır edindiğim psikoloji bilgilerini ve 'neurofeedback' yöntemini uygulayarak ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için işyerimi açtım."

Şimdi açtığı Aktif Beyin Dikkat ve Algılama Merkezi'nde 'neurofeedback' yöntemi uygulayan Özge Karakuş, "İnsanlarımız yöntemin faydalarını öğrendiklerinden sonra destek almak için geliyorlar. Kişilere umut sağladığımı bilmek gururlu bir şekilde mutlu olmamı sağlıyor" dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve eşi Nurten Karakuş ise kızlarının azmi ile gurur duyduklarını söyledi. Anne Nurten Karakuş, "Çok zor bir tedavi süreci geçirdik. Özge asla pes etmedi. İnsanlarımıza umut olmaya çalışıyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.

NEUROFEEDBACK NEDİR

Neurofeedback, biofeedback disiplini çerçevesinde, beyin dalgalarının eğitilmesiyle uğraşır. Biofeedback, genel olarak insan bedenindeki fizyolojik tepkileri (el sıcaklığı, ter bezleri aktivitesi, solunum sürati, kalp atışı sürati, kan basıncı ve beyin dalgaları paternleri) ölçmek için bir takım araçlardan faydalanan bir tedavi tekniğidir. Bu araçlar, vücut sistemleri üzerinde hastaya geribildirim verir ve hasta daha sonra bu sistemleri nasıl değiştirmesi gerektiğini öğrenir.

Neurofeedback tekniğinin temelinde, hastanın seanslarda zihin oyunları oynaması yatar. Neurofeedback seanslarında, hasta kafasına (saçlı deriye) yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla bilgisayar cihazına bağlıdır. Elektrotlar, beyinden gelen elektrik paternlerini ölçer, ekrana yansıtır. Beyne herhangi bir elektrik akımı vermez. Hasta, hangi beyin dalgası aktivitesinin geribildiriminin yapıldığını bilgisayar monitöründen görebilir. Bilgisayar tarafından sağlanan görsel ve işitsel feedback (geridönüş) sayesinde hastalar yavaş dalgaları thetayı, deltayı azaltıp hızlı dalgaları betayı, smr dalgasını yükseltmeyi öğrenirler. Bu process operant şartlanma olarak adlandırılır ki hayatımızın içerisinde birçok alanda bu mekanizmayı kullanırız. Neurofeedback'in çözümüne yardımcı olduğu sorunların tamamı beynin düzenli olmayan aktivitesinin sonuçlarıdır. Genel olarak etki alanındaki başlıklar anksiyete, depresyon spektrumu, dikkat-hafıza sorunları, stres, öğrenme ve davranış bozuklukları, migren ve kronik baş ağrıları, uyku bozukluklarından oluşmaktadır. Son 10 yıldır yapılan detaylı araştırmalar, neurofeedback'in nöbet geçirten bozukluklar (epilepsi vb.), otizm spektrumu hatta beyin felci gibi beynin organik sorunlarında bile oldukça yararlı sonuçlar yarattığını göstermektedir.

DHA