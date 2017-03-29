Özhaseki: Binaların çoğu sağlıksız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm ile ilgili olarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak söylerken bile utanarak söylüyorum. Ülkemizdeki bulunduğumuz şu ortamda binalarımızın büyük bir çoğunluğuna hakim olan birinci husus sağlıksız olması. Koca koca yapılı binalar var ya arkadaşlar, süslü gözüküyorlar ya, onlar dahil çoğu sağlıksız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, muhtarlar, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Özhaseki Kartal Yunus Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların, bölgedeki kentsel dönüşüm ile ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Özhaseki, "Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak söylerken bile utanarak söylüyorum. Ülkemizdeki bulunduğumuz şu ortamda binalarımızın büyük bir çoğunluğuna hakim olan birinci husus sağlıksız olması. Koca koca yapılı binalar var ya arkadaşlar, süslü gözüküyorlar ya, onlar dahil çoğu sağlıksız. Allah korusun yaşanan bir deprem karşısında hepsi yerle yeksan olur, bir çoğu. İkincisi de kimliksiz binalar yapmışız. Çünkü şehirler içerisinde yaşayan insanların aynasıdır. Şöyle ilerden bakarsınız o şehirde yaşayan insanların inanışlarını, örfünü, adetini, yaşam biçimlerini, ilişki biçimlerini bile anlarsınız. Bizim şehirlerimize bir bakın, bir kimlik atfetme imkanınız var mı Ondan bile yoksun olmuşuz ne yazık ki. Buraları geçtik. Böyle bir yapı var elimizde. Ve her ilçede devasa sorunlar var, mülkiyet sorunları var" şeklinde konuştu.

"BAZILARI YAPIYOR GİBİ GÖSTERİYOR AMA YİNE YAPMIYORLAR"



Bakan Özhaseki kentsel dönüşüme dikkat çekerek, "Belediye başkanlarının birinci işinin de dönüşüm olması lazım. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bütün belediye başkanlarını topladım. Biraz kendilerine sitem ettim. Ben dedim Ankara'da yerimde duramıyorum, çabalıyorum ama siz rahatsız maşallahınız var. Bazıları kentsel dönüşüm noktasında hiç bir şey yapmıyorlar. Bazıları yapıyor gibi gösteriyor ama yine yapmıyorlar. Bazıları da çırpınıyorlar yapıyorlar. Helal olsun ellerine sağlık. Sosyal belediyecilik yapılsın, çiçek dikmek vs. eyvallah ama birinci önceliğimiz İstanbul'u depreme hazır hale getirmek, herkesin konutunu sağlıklı hale getirmek, bir an önce bu işi çözmek. Birinci işimiz emin olun bu olmalı" ifadelerini kullandı.





DHA