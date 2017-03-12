Özhaseki: Hollanda'nın yaptığı ahlaksızlık ve kitapsızlıktır

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Hollanda'danın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına izin vermemesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesini değerlendirirken, "Hollanda'nın yaptığı ahlaksızlık ve kitapsızlıktır" dedi.

Kayseri'de bir AVM'nin açılışına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın Hollanda'daki Türkler'le konuşmak, sohbet etmek istediğini anlatırken, "İzin vermiyorlar. Bu ne kitapsızlık, bu ne ahlaksızlıktır Bunlara tabii ki cevap vereceğiz. Bunun başında da çalışmak gelir. Onları, çalışarak dize getireceğiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, dışarıdan ve içeriden düşmanlarının bitmediğini söyleyen Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"İçerde PKK belası var. Devlet olarak 40 yıldır mücadele ediyoruz. Son dönemlerde çukur kazmaları, bayrak asmaları bardağı taşırdı. Şehirlerde ve köylerde PKK temizlendi. Şimdi yurt dışında temizlemeye çalışıyoruz. Bunları bitirene kadar azimliyiz, mücadele edeceğiz. Bir başka bela da FETÖ grubudur. 'Hizmet eriyiz' diyerek insanları kandıran yapı, bir gecede kurt adama dönüştü. Masumların üzerine kurşun sıktılar. 15 Temmuz sonrası iki batı ülkesi bize 'Geçmiş olsun' diyemedi. Hani demokrasinin beşiğiydiniz Onların içlerindeki duygu, 'Nasıl oldu da ihtilal gerçekleşmedi' şeklinde. Sonra bize 'Darbecilere kötü muamale yapmıyorsunuz değil mi' dediler. Allah belanızı versin sizin."

16 Nisan'daki referandum ile ilgili de konuşan Bakan Özhaseki, "Hepinizin oyu başımızın üstüne. Teröristler 'hayır' diyor. Sizlerin içerisinde farklı oy verecekler vardır. Bu sistemin gelmesinin 3 nedeni var. Birincisi iki başlı sistemin kaldırılmasıdır. İkincisi istikrar, bir diğer neden ise vesayet rejimin ortadan kalkmasıdır" diye konuştu.

DHA