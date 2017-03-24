Özhaseki: İktidar güçlü olursa bürokrat milletin hizmetçisi olur (2)

MİTİNGTE KONUŞTULAR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yahyalı İlçesi'nde düzenlenen referandum mitinginde konuştu. Alanda toplanan yaklaşık 3 bin kişiye hitap eden bakanlardan İsmet Yılmaz, "Sorumuz şu Sandıkta hükümeti sen kurmak ister misin Millet sandıkta hükümeti seçerse bu demokrasiye en uygun sistemdir. Eğer biz demokrasi istiyorsak 16 Nisan’da evet diyeceğiz. Bu gelen sistem uzlaşmayı, barışı getirir. Bundan dolayı evet demeliyiz" dedi.

Bakan Yılmaz, anayasa değişikliğine karşı çıkılmasının da Tayyip Erdoğan karşıtlığından kaynaklandığını ileri sürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise referandum için "Seçim arifesindeyiz. Bu seçim diğer seçimlerin anası gibi. Hepsine bedel gibi" dedi. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Özhaseki, "Kılıçdaroğlu’nun yalanları bitmek bilmiyor. Kılıçdaroğlu’nun yalanları diye kitap yazsam doçentlik tezi arlım. Şimdi muhtarlara 'Öyle bir yetki geliyor ki muhtarlık ortadan kalkacak' diyor. Böyle bir şey olur mu Bir yandan da Deniz Baykal’ın neler söylediğini biliyorsunuz. Buna ne dersiniz. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen bu yaşa gelmişin peygamberliğin ne olduğunu bilmiyorsun" dedi.

DHA