Özhaseki: İktidar güçlü olursa bürokrat milletin hizmetçisi olur (4)

ÖZHASEKİ VE YILMAZ, ESNAF VE SANATKARLARLA BULUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin düzenlediği 'Esnaf ve Sanatkar Buluşması'na katıldı. Ak Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel ile Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in de katıldığı etkinlikte konuşan Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

''Ülkemizin etrafı düşmanlarla dolu. Bir PKK belası başımıza bela oldu. Son zamanlarda çukurlar kazdı. Ancak biz de o çukurları kapatıp, şehirleri temizledik. Şimdi de dağları temizliyoruz. Bir de FETÖ belası çıktı. Şimdiye kadar içimizde masum bir kişi gibi girdiler, ama sonradan ne oldukları belli oldu. Kendi insanlarını bombalayan şerefsizler, bir kendini bilmezin arkasına takılıp, ülkeyi bölmeye, parçalamaya kalktılar. Allah'a şükürler olsun, bunları da temizledik. FETÖ'den mağduriyet masalları çıkarıyorlar. Sizin gibi hainlerle devlet çalışmak istemiyor kardeşim, bu temizlik bunun için yapılıyor. Siz işveren olarak, esnaf olarak yanınızda çalışan çırağın size her gün küfretmesini, makinalarınızı kırmasını, komşu esnafınızın sözünü dinlemesini ister misiniz Devlet de bunlarla çalışmak istemiyor ve temizliyor. CHP istediği kadar mağduriyet masalları kursun. Bunlar temizlenecek. PKK'nın dünyasını nasıl dar ettiysek, bu FETÖ'nün de dünyasını dar edeceğiz. Ölümüne üstlerine gideceğiz, bunları temizleyeceğiz. Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı var, güçlü olmak.''

BAKAN YILMAZ: YENİ SİSTEM DAHA DEMOKRATİK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise Ak Parti iktidarlarında eğitimde yapılan çalışmaları anlattı. Yılmaz, ''Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Bunun için de güçlü bir hükümete ihtiyacımız var. Türkiye şimdi güçlü ama, ileride ne olacağını kimse söyleyemez. 16 Nisan'daki referandum bu yüzden çok önemli. Biz milli iradenin tam yansımasını istiyoruz. Bu yapılması düşünülen sistem, daha demokratik'' diye konuştu.

DHA