Özhaseki: Son bir yıl cumhuriyet tarihinin en zor yılıydı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ''Türkiye son 1 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca en zor yılını geçirdi. Çünkü 2 sene önceki seçimlerde PKK, kendisine verilen akıl gereği, şiddeti artırıp, şehirlerde hendekler kazarak özyönetim ilan edecekti. Şükür Allah'a biz orada dirayetli davrandık, o kazdıkları hendeklere, çukurlara hepsini doldurduk'' dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri Oto Sanatkarları Sitesi'nde düzenlenen kura çekim töreninde yaptığı konuşmada önümüzdeki yıldan itibaren her yıl en az 500 bin konutu yenileyerek depremselliğe hazır hale getireceklerini söyledi. Bir taraftan bu işleri yaparken, bir taraftan da Doğu'da PKK'nın yakıp yıktığı yerleri yaptıklarını söyleyen Özhaseki, şunları söyledi:

'O taraflar da vatan parçasından kopmasın diye bir gayret var. Uğraşıyoruz. Ancak, şunu bilin, Türkiye son 1 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca en zor yılını geçirdi. Çünkü 2 sene önceki seçimlerde PKK, kendisine verilen akıl gereği, şiddeti artırıp, şehirlerde hendekler kazarak özyönetim ilan edecekti. Şükür Allah'a biz orada dirayetli davrandık, o kazdıkları hendeklere, çukurlara hepsini doldurduk. Bir daha da inşallah sesleri çıkmayacak. Şehirleri, ilçeleri, beldeleri, dağları, taşları temizledik, sınır ötesinde de güvenlik bir bölge oluşturduk. Şimdi Kilis'e artık bombalar düşmüyor.''

FETÖ terör örgütünün, dini kullanarak insanları kandırdığını belirten Bakan Özhaseki, 'Bu toplumun en zeki çocuklarını toplayıp okullarında zehirlediler. O beladan da kurtulduk, temizledik, attık devletten 90 bin kişiyi'' dedi.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna da değinen Özhaseki, 'Güçlü bir evet çıkmasıyla bundan sonra söz de müdür de millette olacak'' diye konuştu.

DHA