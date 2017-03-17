Özhaseki'den Baykal'a: Sapık ne dediğini bilmiyor herhalde (4)

'ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BULUŞMALARI'NA KATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Çevre ve Şehircilik Buluşmaları' adlı toplantıda STK ve inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Mehmet Özhaseki, çevreninin insanoğluna bırakılan emanet olduğunu ve kirletilmemesi gerektiğini söyledi. 16 Nisan'da oylanacak olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de değinen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Şehirlerde PKK örgütü bitti. Köylerde falan kaldı, onları da temizleyeceğiz. 40 yıldır verdiğimiz mücadelenin en sertini vererek yolumuza devam ediyoruz. FETÖ ile zaten mücadele ediyoruz. Allah'a hamdolsun hepsini halledeceğiz. Bizim bir ve diri olmamız gerek. Bizim etrafımız ateş çemberi. Böyle bir coğrafyada yaşamanın tek şartı, güçlü olmak. Güçlü olmazsan bayrağı hür dalgalandırmaz, ezanı okutmazlar. 'Evet' de deseniz, 'Hayır' da deseniz hepsine saygı duyuyorum. Teröristlerin verdiği oyla da kesinlikle bir tutmam. Ama neden 'Evet' demenin 3 nedeni var. İlk önce çift başlılık sürdürülebilir değil. Şimdi sıkıntı yok, çünkü ağabeykardeş ilişkisiyle yürüyor, ama her zaman nerden bulacağız bu düzeni Bir gemiyi 2 kişi yüzdüremez. İkinci konu şu, şu an o kadar yetkisi var cumhurbaşkanının ama ne sorumluluğu var Artık bizim uçuşa geçecek döneme geçmemiz lazım. Türkiye'nin, büyümesini hızlandırması lazım. 3'üncü olarak istikrarın olması lazım. Ekonominin iyi gitmesi, yatırımcının gelmesi için en büyük şart istikrardır. Yola çıkmışsanız farınız yanmıyorsa, yol karanlıksa hızlı gider misiniz Tam aksinde istediğiniz kadar basarsınız. Bu konuyu da böyle düşünün."

DHA