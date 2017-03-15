Özlam öğretmen,başarılı öğrencilerini bowling ile ödüllendirdi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ'de Türkçe öğretmeni Özlem Kurt, sınavlarda başarılı olan 6 öğrencisini bowling salonuna götürerek eğlendirdi.

Hakkari 23 Nisan ilk ve Orta okulunda Türkçe öğretmenliği yapan Özlem Kurt, okulda yapılan deneme sınavlarında başarılı olan öğrencilere moral vermek için lokantaya götürüp yemek yedirdi, ardından da bowling salonuna götürdü. İlk kez bowling ile tanışan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Öğretmen Özlem Kurt, okulda yapılan son deneme sınavında ilk 6'ya giren öğrencileri kendi imkanıyla bowling salonuna götürdüğünü söyledi. Oldukça mutlu olan öğrenciler, kendilerine anne ve babaları gibi davranan Özlem öğretmenlerine teşekkür ederek, "Gösterdiğimiz başarıda öğretmenimizin katkısı var. Bizi buraya getirildiği için öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Çünkü bizimle çok ilgileniyor" diye konuştular.

Kandisi de Hakkarili olan Türkçe öğretmeni Özlem Kurt, sınıfındaki öğrencilerin deneme sınavlarında başarılı olmasının kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi. Öğretmen Kurt, "Bu mutluluğu onlarla eğlenerek değerlendiriyoruz. Bu öğrencilerimiz 23 Nisan Ortaokulu'nda dereceye giren öğrenciler. Onları mutlu etmek bizim görevimiz. Daha önce onları lokantaya yemeğe götürdüm. Şimdi de onları bowlinge getirdim. Havalar ısınınca da pikniğe götüreceğim. Böyle yaptıkça öğrencilerimizin başarıları daha da artıyor" dedi.

DHA