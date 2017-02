Öztürk: Örgüt referandumu sabote etmesine izin vermeyiz

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Bitlis’te kanaat önderleri, sivil toplum örgütü temsillcileri ve korucu başları ile bir araya geldi. Öztürk, "Örgüt, hem yazı hem de referandumu sabote etmek için elinden geleni yapmaya çalışabilir. Biz buna izin vermeyeceğiz ve elimizdeki bütün imkanlar bunun üstesinden gelmeye yeter" dedi.

Dün akşam saatlerinde geldiği Bitlis’te geçeyi geçiren Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk Polisevi’nde kanaat önderleri, korucu başları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük, Emniyet Müdürü Fatih Kaya katıldı. Toplantıda konuşan Öztürk, bölgede terörün bitirilmesi için tüm güçleri ile çalıştıklarını, yaz ayları ile birlikte bölgede terörün bitirilmesi için operasyonların yoğunlaştırılacağını söyledi. Türkiye'nin çok kritik bir eşikte ve coğrafi mekanda yer aldığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Bir taraftan her ne kadar 300-350 yıldır sınırlarımızı değişmese bile bir takım başka başka sorunlarımız olan İran, bir tarafımızda ateş çemberi haline gelmiş Suriye var. Bu önemli 3 ülkedeki komşu ülkelerde cereyan eden hadiseler memleketimizi ve Bitlis’i yakından ilgilendiriyor. Bu sorunlar bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Bundan 100 yıl öncesine kadar buralar bizim toprağımız ve dindaşımızdı. Önce Irak’taki insanlar yurt dışına çıkarıldı. Şiiler ve Sünniler ülke dışına çıktılar. Suriye’de 12-13 milyon insan ya ülke dışına çıktı, yada ülkenin başka yerlerine gitmek zorunda kaldı. Son olarak ülkemizi de yakından ilgilendiren 3,5 milyon sığınmacı ile karşı karşıya kaldık. 3,5 milyon dile kolay gelir. Avrupa ülkelerinin 10’a yakın ülkesinin nüfusu kadar olduğunu hatırlatmak isterim. Bu kadar kalabalığın günlük iaşelerini karşılamak bir ülkenin kolay kolay üstesinden gelebileceği bir iş değil. Bir de üstüne oralarda cereyan eden olaylar ülkemizin iç güvenliğini tehdit eder düzeye geldi. Hem Irak’ta hem Suriye’de özellikle yerel halkımızın canını yakan örgüt oralarda da yapılanmalara gitmiştir. Türkiye bu konuda duyarsız kalmamıştır."

TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ

Bakan Yardımcısı Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terör örgütünü bitirme adına yapılması gereken her şeyi denediğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örgüt barikatlar kurdu, çukurlar kazdı, tuzaklar kurdu, insanları öldürdü, dağa kaldırdı, mahkemeler kurarak vergi adı altında haraçlar topladı. Bütün bunlar birkaç sene içerisinde gözümüzün önünde oldu. Ya duyduk yada duyanlar bize anlattı. Bu acı tablo 2015 yılının Temmuz ayına kadar geldi. 2015 yılında Adıyaman’da bir askerimizi ve Ceylanpınar’da 2 polisimizi şehit ettiler. Biz buna kayıtsız kalamayacağımız düşüncesi ile bu mücadeleyi yeniden onların anlayacağı dilde yeniden başlattık. 1,5 yıl içerisinde önemli bir mesafe aldığımızı sizler de gözlemlemektesiniz. Allah izin verirse 2017 yılında bunların bilip de bize dayatmaya çalıştığı zorbalığın üstesinden geleceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İrademizden hiç şaşmamız olmayacaktır. Sizin iradenizin temsilcisi olarak devletimiz bunun üstesinden gelecektir. Bugün bile Bitlis sınırları içerisinde şu an itibari ile 8 kişi etkisiz hale getirildi. 3 kişi de aranıyor. Dolayısıyla bu mücadeleyi bu şekilde başarıya ulaştırmanın imkanı, ihtimali yoktur. Bu mücadeleyi yürütürken biraz daha acı ve sıkıntı yaşatabilirler. Bununda üstesinden geleceğiz. Türkiye 35 seneden beridir bu vahşi örgütle mücadele ediyor. Ve inanılmaz bir dayanıklılık gösterdi. Başka ülkelerde olsaydı başka türlü sonuçlarla sonuçlanabilirdi."

"ÖRGÜT REFERANDUMU SABOTE ETMEK İÇİN ÇALIŞABİLİR"

Refendam ile ilgili de konuşan Öztürk, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinirken, "Önümüzde bir baharımız ve yazımız var. Dolayısıyla örgüt hem yazı hem de referandumu sabote etmek için elinden geleni yapmaya çalışabilir. Buna izin vermeyeceğiz ve elimizdeki bütün imkanlar bunun üstesinden gelmeye yeter. Biz toptan, tüfekten ziyade sizleri istiyoruz yanımızda. Sizi sağımızda, solumuzda önümüzde, arkamızda istiyoruz. Siz olmadan biz başarılı olduğunuz asla saymayız. 80 milyon ülkemizin her ferdi bizim için değerli ve asla vazgeçemeyeceğimiz kişidir. O bakımdan bugüne kadar olduğu gibi gerek kanaat önderlerimiz, siyasilerimiz bütün teröre prim vermeyen kardeşlerimiz devletimin her zamankinden daha çok yanında olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

DHA