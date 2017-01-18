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Tokat Haberi: Özvatan eski Kaymakamı Yıldırım gözaltına alındı

Özvatan eski Kaymakamı Yıldırım gözaltına alındı
16:4618 Ocak 2017
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Özvatan eski Kaymakamı Yıldırım gözaltına alındı
Özvatan eski Kaymakamı Yıldırım gözaltına alındı

KAYSERİ,(DHA)– KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programı kullandığı tespit edilen Özvatan eski Kaymakamı Uğur Yıldırım gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan Özvatan eski Kaymakamı Uğur Yıldırım, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım, ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Öte yandan Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Gültepe de bylock suçlaması nedeniyle Kayseri'nin Yakut mahallesinde kayınvalidesinin evinden alınarak, hakkında dava açılan Tokat'a gönderildi.

DHA

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