Özyeğin’in bankası Rusya’da 'Yılın bankası' ödülü aldı

Türk iş adamı Hüsnü Özyeğin'in Rusya'daki bankası Credit Europe Bank, Rusya pazarındaki yüzlerce yabancı ve yerli banka arasında 'Yılın Banka Kartı' kategorisinde Yılın Bankası ödülünü aldı.

Rusya'nın en büyük bankacılık ve finans portalı Banki Ru tarafından her yıl düzenlenen Rusya bankacılık sektörünün enleri ödülleri Moskova'daki Petrovsky Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Gecede Credit Europa Bank adına iki ödül alan CEB Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Doğan Gürkan, Rusya'da bir Türk olarak ödül almış olmanın kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, “Geçen yıldan başlayarak debit kartlar bireysel bankacılıkta rekabetin en yoğun olduğu ürün haline geldi. Hem yeni müşteri kazanmak hem de çapraz satış kolaylığı sağladığı için ürünün önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu dalda ödül almış olmak çok gurur verici.

Aldığımız diğer bir ödül ise “En iyi özel kampanya” ödülü. Bu kampanya ile geçen yıl bireysel mevduatlarımızı yaklaşık dört kat kadar arttırdık ki bu çok önemli bir başarı. Organizatörlerde sağ olsunlar bu başarımızı ödülsüz bırakmadılar” dedi.

Öte yandan Banki Ru banka kartları baş uzmanı Yekaterina Martsukova konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Kullanım kolaylığı, ek hizmet varlığı ve güzel dizayn dışında kart ilk olarak karlı olmalı, başka bir deyişle hizmette pahalı olmamalı, dahası gelir sağlamalı. Bize göre özellikle böyle bir kartı herkes beğenir. Sonuç olarak, 2016 yılı sonunda en iyi kart Credit Europa Bank'ın kartı Card Plus seçildi' ifadelerini kullandı.

DHA