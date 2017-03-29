Pakistan Ulusal Meclisi Başkanından İstanbul Valiliği'ne ziyaret

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık, İstanbul Valiliği'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Sadık ve beraberindeki heyet İstanbul Valisi Vasip Şahin ile 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Vali Şahin eşi Şeyma Şahin ile birlikte konuklarını, Valilik binasının kapısında resmi törenle karşıladı. Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık, tören mangasını selamladı ve ardından valilik binasına geçti. Burada önce "Valilik Şeref Defterini" imzalayan Sadık ve beraberindeki heyet, Vali Şahin tarafından Valilik Kabul Salonu'nda ağırlandı. Sadık'ın heyetinde; eşi Reema Ayaz Sadık'ın yanı sıra PakistanTürkiye Parlamentolar Arası Dosluk Grubu Başkanı Muhammed Pervez Malik ve eşi ve milletvekili Shaista Perviz Malik, milletvekilleri; Sheikh Salahuddin, Shaugufa Jamani, Seema Mohiuddin Jemeeli, Mujahid Ali ve Syed Amir Ali Shah Jamote ile Ulusal Meclis Genel Sekreteri Abduljabbar Ali, Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Müdür Mohammad Anwar Sial, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Yousaf Juaid yer aldı.

TÖREN MANGASI ÖNÜNDE SELFİE KEYFİ

Görüşmenin ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin, konuklarını uğurladı. Heyetteki bazı kişiler araçlarına binmeden önce tören mangası önünde selfie çekti.



DHA